Concordia Parish Academy announces the following honor lists for the first nine weeks of the school year.
SUPERINTENDENT’S LIST
FIRST GRADE
ADALYN GRACE BETTS
CRYSTAL MARIE COMAS
CHARLOTTE COOLEY
JAYLEIGH ANN JUNEAU
JACKSON MCCARTY
SECOND GRADE
LILLY-ANNE TALENE BRYAN
LUNDYN RYLEI VAUGHN
LEVI RALSTON MAPLES
WYATT LEE WARSHAW
THIRD GRADE
CALEB ELLIS COSPER
MACY LEIGH CHAFTON
ANDREA LOUISE COOLEY
MATTHEW WALTON HOOTSELL
HARLEY CLARE JOHNSON
CHASE EDWARD MAPLES
J`KEIRAH KENYELL PROSSER
CHRISTOPHER ERIC RAMOS
KAYDEN AMARI SPURS
CLARKE ADAM WELCH
DONDRIA MONIQUE WILFORD
FOURTH GRADE
KATIE ELIZABETH ANDERS
LILY CLAIRE ARMSTRONG
LYREHC TOMY LYFE CAGE
AUBREY MARIE CIRILO
DESTINEE RENEE DAVIS
KAYDEN LEVI FREEMAN
ELLAN JAROD GILMORE
FIFTH GRADE
JONATHAN MICHAEL FOWLER
BRAYDN ELIJAH BENNETT
KATHRYN CLAIRE PORTER
MARLEE DANYCE WARNER
GRACIE RENEE` WOOTEN
SIXTH GRADE
TUCKER JOSEPH BRYAN
ALINA PIERCE EWING
EIGHTH GRADE
MICHAEL HILLMAN ANDERS
CECILIA LYNN GATLIN
LYRIC ALISE WARNER
NINTH GRADE
KAEDYN BROOKE BYRD
HAYDEN ZACHARY COSPER
LEIGHTON BLANE HALL
AIDEN MICHAEL TRICHE
TALIYAH MICHELLE FLOYD
TENTH GRADE
MEREDITH ROSE BLACK
BELLA GRACE BONOMO
JADARIUS JA`MION BRIGHT
SIENNA RAE EWING
KAILEY BREANNE FREEMAN
BAILEY RAYNE FRILOUX
MARIA JAMILETH GATLIN
LOGAN SPENCER GRAHAM
AINSLEE KERA HALL
TACARI MAKAYLA JOHNSON
TASIA MAKENNA JOHNSON
ALEXANDRA NICOLE REYNOLDS
CAROLINE ROUT
ELEVENTH GRADE
SCARLET MONSERRATH GATLIN
LEYTON ELIJAH HARRIS
JAMYRI LATRICE JONES
ABIGAIL FAITH LANCE
ALISON FAITH WEBB
NYEISHA SHONTEISE JOHNSON
TWELFTH GRADE
ZY`KIL UNIQUE MELEL ALLEN
JOURNI KEAGAN LEVITE
MAR`ZADRIS RAMONE UNDREZ ROBINSON
TAYLAN MEYON SMITH
PRINCIPAL’S LIST
FIRST GRADE
CULLEN RHYS ARCHER
PARIS ARMANI RENE BETHLEY
HENRY REED COSPER
LANEY CLAIRE FARMER
CRUZ LADNER
GINNA ROSE LAMBERT
AUBREE NY`CHOLE RILEY
SECOND GRADE
SARAH FINLEY CHANDLER
BROOKLYN CORDAE HAWKINS
LAKENDRICK RAMON LEONARD
ALEIGHA HUNTER CIRILO
THIRD GRADE
EISLEIGH ALLORAFAYE CUPSTID
LANDRY RAINE GUILLORY
AH`MAUD DEMARCUS JACKSON
KATRELLE LAMAR JEFFERSON
BRALYN SYLVESTER LYLES
ALLISON MILAGRO OCAMPO BARAHONA
FOURTH GRADE
EASTON PAUL ANDERSON
HAVANA RAE BASS
LEILANI MICHELLE BUCKLEY
HUNTER MICHEAL SLADE CANNON
BRYLIE EVAHNE JEFFERSON
KENYAN SHEMAR KING
SULLY IZAC KNIGHT
COLBY WALTER WALLACE
FIFTH GRADE
PHOENIX ELIZABETH COLLINS
LAIHLA S`RAYE DAVIS
KINGSTON MALACHI HALL
CAROLINE GRACE HARPER
THOMAS ALLEN LOISELLE
ANGEL ISAAC REYES-ORTIZ
EIDAN DIEZ TENNESSEE
BENTLEY JAMES THOMPSON
SIXTH GRADE
KAMEA JAVONN GARNER
JENIFER TAELYN JUNEAU
LANDEN RAYSHUN LOYD
GRANT RYAN MAPLES
SHRIYANS CHARLES ROUT
KENDRALL GABRIELLE WRIGHT
BRYTEN MARIA WYLES
SEVENTH GRADE
BRYCE EDWARD ANDERSON
ELIJAH OWEN CURRIE
ALTON JERARD HALL
KEILEY ROSE HALL
EIGHTH GRADE
MIA CHELLISE COLLINS
DESMEN JAMAR JEFFERSON
TERENCE AL WILLIAMS
RILEY RIHANNA WOODRUFF
NINTH GRADE
HENRY JOSEPH BONOMO
MADISON ARIELLE SCOTT
RAGDE TORRES
TENTH GRADE
KENNEDY JOELL BARBER
ABBRE`ONA MARSHAE DAVIS
DEMARCO AMARION GILMORE
BRAXTON ANDREW KNAPIK
JACKSON GABRIEL REMINGTON
REBECCA FAITH SPEARS
ELEVENTH GRADE
HAJILE MARIE HARDY
VANIA TYRIE`L HOLLINS
ALEXA NOELLE KIMBALL
TAKIYAH TRISHAWN WALKER
TWELFTH GRADE
AHSYRIA JULIET WILLIAMS
HONOR LIST
FIRST GRADE
HENLEY JAX BASS
HUDSON LEE BASS
ZOIE SIMONE CAGE
KENZI AALIYAH MILLIGAN
SECOND GRADE
RANSOM LEE ARCHER
SYDNEY ELISABETH BLANEY
CHLOE MICHELLE BUCKLEY
TRINITI SADE` CAGE
ASHTON PARKER FREEMAN
JANELL MARIE JUNEAU
SHAINA JANE PRETTY
THIRD GRADE
RENEE` LEE KUNKLE
JENAVIE LYNETTE TREVINO
FOURTH GRADE
MIA CARINN DAVIS
LA`QUINDERICK ONDRE QUINN
TRINITY NEVAEH TAYLOR
PARKER RYAN WELCH
ARMYA LASHON WILLIAMS
FIFTH GRADE
HENRY EDWARD COCKERHAM
LANE SCOTT DAVIS
MADDISON ELIZABETH KUNKLE
AIDAN ALFRON TENNESSEE
CHLOE OLIVIA WILLIS
SIXTH GRADE
VENICE MCKENZIE BATES
LUIS RADAMES COMAS
LILLIAN LOUISE HAWK
JARED LYNN WOOTEN
SEVENTH GRADE
ANNA BROOKE DAVIS
JOSHUA CHARLES DIXON
ETHAN PIERRE REMINGTON
MAR`KADRIC DEWAYNE ROBINSON
EIGHTH GRADE
PAITYN EMMANUEL COLLINS
CAITLYN ELIZABETH HOOTSELL
NINTH GRADE
JORDON ANN BREW
SKYLAR GRACE CARSON
CHRISTOPHER BRODY SEALS
TENTH GRADE
ISAAC DANIEL REED
TWELFTH GRADE
MARQUIS SHAMAR CASTON
JEANNE MARIE STRAUSS
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.