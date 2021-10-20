Concordia Parish Academy announces the following honor lists for the first nine weeks of the school year.

SUPERINTENDENT’S LIST

FIRST GRADE

ADALYN GRACE BETTS

CRYSTAL MARIE COMAS

CHARLOTTE COOLEY

JAYLEIGH ANN JUNEAU

JACKSON MCCARTY

SECOND GRADE

LILLY-ANNE TALENE BRYAN

LUNDYN RYLEI VAUGHN

LEVI RALSTON MAPLES

WYATT LEE WARSHAW

THIRD GRADE

CALEB ELLIS COSPER

MACY LEIGH CHAFTON

ANDREA LOUISE COOLEY

MATTHEW WALTON HOOTSELL

HARLEY CLARE JOHNSON

CHASE EDWARD MAPLES

J`KEIRAH KENYELL PROSSER

CHRISTOPHER ERIC RAMOS

KAYDEN AMARI SPURS

CLARKE ADAM WELCH

DONDRIA MONIQUE WILFORD

FOURTH GRADE

KATIE ELIZABETH ANDERS

LILY CLAIRE ARMSTRONG

LYREHC TOMY LYFE CAGE

AUBREY MARIE CIRILO

DESTINEE RENEE DAVIS

KAYDEN LEVI FREEMAN

ELLAN JAROD GILMORE

FIFTH GRADE

JONATHAN MICHAEL FOWLER

BRAYDN ELIJAH BENNETT

KATHRYN CLAIRE PORTER

MARLEE DANYCE WARNER

GRACIE RENEE` WOOTEN

SIXTH GRADE

TUCKER JOSEPH BRYAN

ALINA PIERCE EWING

EIGHTH GRADE

MICHAEL HILLMAN ANDERS

CECILIA LYNN GATLIN

LYRIC ALISE WARNER

NINTH GRADE

KAEDYN BROOKE BYRD

HAYDEN ZACHARY COSPER

LEIGHTON BLANE HALL

AIDEN MICHAEL TRICHE

TALIYAH MICHELLE FLOYD

TENTH GRADE

MEREDITH ROSE BLACK

BELLA GRACE BONOMO

JADARIUS JA`MION BRIGHT

SIENNA RAE EWING

KAILEY BREANNE FREEMAN

BAILEY RAYNE FRILOUX

MARIA JAMILETH GATLIN

LOGAN SPENCER GRAHAM

AINSLEE KERA HALL

TACARI MAKAYLA JOHNSON

TASIA MAKENNA JOHNSON

ALEXANDRA NICOLE REYNOLDS

CAROLINE ROUT

ELEVENTH GRADE

SCARLET MONSERRATH GATLIN

LEYTON ELIJAH HARRIS

JAMYRI LATRICE JONES

ABIGAIL FAITH LANCE

ALISON FAITH WEBB

NYEISHA SHONTEISE JOHNSON

TWELFTH GRADE

ZY`KIL UNIQUE MELEL ALLEN

JOURNI KEAGAN LEVITE

MAR`ZADRIS RAMONE UNDREZ ROBINSON

TAYLAN MEYON SMITH

PRINCIPAL’S LIST

FIRST GRADE 

CULLEN RHYS ARCHER

PARIS ARMANI RENE BETHLEY

HENRY REED COSPER

LANEY CLAIRE FARMER

CRUZ LADNER

GINNA ROSE LAMBERT

AUBREE NY`CHOLE RILEY

SECOND GRADE

SARAH FINLEY CHANDLER

BROOKLYN CORDAE HAWKINS

LAKENDRICK RAMON LEONARD

ALEIGHA HUNTER CIRILO

THIRD GRADE

EISLEIGH ALLORAFAYE CUPSTID

LANDRY RAINE GUILLORY

AH`MAUD DEMARCUS JACKSON

KATRELLE LAMAR JEFFERSON

BRALYN SYLVESTER LYLES

ALLISON MILAGRO OCAMPO BARAHONA

FOURTH GRADE

EASTON PAUL ANDERSON

HAVANA RAE BASS

LEILANI MICHELLE BUCKLEY

HUNTER MICHEAL SLADE CANNON

BRYLIE EVAHNE JEFFERSON

KENYAN SHEMAR KING

SULLY IZAC KNIGHT

COLBY WALTER WALLACE

FIFTH GRADE

PHOENIX ELIZABETH COLLINS

LAIHLA S`RAYE DAVIS

KINGSTON MALACHI HALL

CAROLINE GRACE HARPER

THOMAS ALLEN LOISELLE

ANGEL ISAAC REYES-ORTIZ

EIDAN DIEZ TENNESSEE

BENTLEY JAMES THOMPSON

SIXTH GRADE

KAMEA JAVONN GARNER

JENIFER TAELYN JUNEAU

LANDEN RAYSHUN LOYD

GRANT RYAN MAPLES

SHRIYANS CHARLES ROUT

KENDRALL GABRIELLE WRIGHT

BRYTEN MARIA WYLES

SEVENTH GRADE

BRYCE EDWARD ANDERSON

ELIJAH OWEN CURRIE

ALTON JERARD HALL

KEILEY ROSE HALL

EIGHTH GRADE

MIA CHELLISE COLLINS

DESMEN JAMAR JEFFERSON

TERENCE AL WILLIAMS

RILEY RIHANNA WOODRUFF

NINTH GRADE

HENRY JOSEPH BONOMO

MADISON ARIELLE SCOTT

RAGDE TORRES

TENTH GRADE

KENNEDY JOELL BARBER

ABBRE`ONA MARSHAE DAVIS

DEMARCO AMARION GILMORE

BRAXTON ANDREW KNAPIK

JACKSON GABRIEL REMINGTON

REBECCA FAITH SPEARS

ELEVENTH GRADE

HAJILE MARIE HARDY

VANIA TYRIE`L HOLLINS

ALEXA NOELLE KIMBALL

TAKIYAH TRISHAWN WALKER

TWELFTH GRADE

AHSYRIA JULIET WILLIAMS

HONOR LIST

FIRST GRADE

HENLEY JAX BASS

HUDSON LEE BASS

ZOIE SIMONE CAGE

KENZI AALIYAH MILLIGAN

SECOND GRADE

RANSOM LEE ARCHER

SYDNEY ELISABETH BLANEY

CHLOE MICHELLE BUCKLEY

TRINITI SADE` CAGE

ASHTON PARKER FREEMAN

JANELL MARIE JUNEAU

SHAINA JANE PRETTY

THIRD GRADE

RENEE` LEE KUNKLE

JENAVIE LYNETTE TREVINO

FOURTH GRADE

MIA CARINN DAVIS

LA`QUINDERICK ONDRE QUINN

TRINITY NEVAEH TAYLOR

PARKER RYAN WELCH

ARMYA LASHON WILLIAMS

FIFTH GRADE

HENRY EDWARD COCKERHAM

LANE SCOTT DAVIS

MADDISON ELIZABETH KUNKLE

AIDAN ALFRON TENNESSEE

CHLOE OLIVIA WILLIS

SIXTH GRADE

VENICE MCKENZIE BATES

LUIS RADAMES COMAS

LILLIAN LOUISE HAWK

JARED LYNN WOOTEN

SEVENTH GRADE

ANNA BROOKE DAVIS

JOSHUA CHARLES DIXON

ETHAN PIERRE REMINGTON

MAR`KADRIC DEWAYNE ROBINSON

EIGHTH GRADE

PAITYN EMMANUEL COLLINS

CAITLYN ELIZABETH HOOTSELL

NINTH GRADE

JORDON ANN BREW

SKYLAR GRACE CARSON

CHRISTOPHER BRODY SEALS

TENTH GRADE

ISAAC DANIEL REED

TWELFTH GRADE

MARQUIS SHAMAR CASTON

JEANNE MARIE STRAUSS

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