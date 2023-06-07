BATON ROUGE — A bill to allow permitless concealed carry of firearms was withdrawn by a Republican lawmaker Tuesday, meaning that his efforts to push it are over this year.
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