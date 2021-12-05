Neville
(Photo by Tom Morris)

The Neville Tigers earned a clean sweep of District 2-4A honors.

Star running back A.J. Allen claimed the well-deserved Offensive MVP Award after rushing for more than 2,000 yards and 30 touchdowns as a senior.

Meanwhile cornerback Maurion Eleam and linebacker Henton Roberts shared MVP accolades on defense. Eleam recorded four interceptions and forced a fumble, while Roberts totaled 49 tackles, five sacks and one interception during the regular season.

The complete District 2-4A team is as listed:

Offense

MVP A.J. Allen, Neville

First Team 

Quarterback Kamron Evans, Huntington

Running back Demajah Riley, Huntington

Running back Daylen Robinson, Minden

Running back A.J. Allen, Neville

Wide receiver Javion White, Franklin Parish

Wide receiver Marshawn Whitley, Franklin Parish

Wide receiver Demarion Carter, Huntington

Wide receiver Zyion Claville, Huntington

Wide receiver Jaylin Williams, Minden

Tight end Kendrick Rucker, Huntington

Offensive line Connor Heard, Minden

Offensive line Kielyn Combs, Minden

Offensive line Will Campbell, Neville

Offensive line Kane Day, Neville

Offensive line Zalance Heard, Neville

Offensive line Landon Sorrell, Neville

Athlete Azavia Wise, Huntington

Kicker Breard Inabnett, Neville

Kicker Tomasso Polverari, Neville

Second Team

Quarterback Brett Batteford, Neville

Running back Ty Minniweather, Bastrop

Wide receiver Jumarcus Johnson, Bastrop

Wide receiver Brady Menzina, Neville

Wide receiver Tahj Kochinsky, Huntington

Tight end Eli Foster, Neville

Offensive line Quantavious Bradford, Huntington

Offensive line Chase Hammons, Minden

Offensive line Denzell Higgins, Franklin Parish

Offensive line Braden Clark, Franklin Parish

Offensive line Derrick Harris, Neville

Offensive line Logan Smith, Neville

Kicker Carter Barnett, Minden

Defense

MVP Maurion Eleam, Neville and Henton Roberts, Neville

First Team

Defensive line Mario Whitley, Franklin Parish

Defensive line Jaylon Buckner, Huntington

Defensive line Makhi Reed, Minden

Defensive line Matthew Fobbs-White, Neville

Defensive line Kendall January, Neville

Defensive line Enyce Sledge, Neville

Linebacker Josh Kemp, Franklin Parish

Linebacker Marlon Young, Huntington

Linebacker Kentravion Lister, Minden

Linebacker Henton Roberts, Neville

Defensive back Za’lin Thomas, Huntington

Defensive back Isaiah Thornton, Minden

Defensive back Lorenzell Dubose, Neville

Defensive back Maurion Eleam, Neville

Defensive back Griffin McGee, Neville

Athlete Michael Casey, Huntington

Punter Chandler Pettis, Neville

Punt returner Javion White, Franklin Parish

Kick returner Marshawn Whitley, Franklin Parish

Second Team

Defensive line La’Michel Starks, Huntington

Defensive line Ladarius Smith, Minden

Defensive line D’Angelo Woods, Neville

Defensive line Michael Smith, Bastrop

Defensive line Jacob Caldwell, Franklin Parish

Defensive line Rishard Boley, Franklin Parish

Linebacker Joe Young, Franklin Parish

Linebacker Deontrell Jackson, Huntington

Linebacker D’Quontez Riley, Minden

Linebacker Cameron Jackson, Bastrop

Linebacker Tre’Jon Hannon, Neville

Defensive back Jaylon Blackson, Neville

Defensive back Nicholas Ellis, Huntington

Defensive back Shavarcia Venious, Huntington

Defensive back Jacolby Snell, Minden

Defensive back Larry Brooks, Bastrop

Defensive back Zay Straughter, Neville

Punt returner Jakobe Jackson, Minden

Punter Josh Kemp, Franklin Parish

Tags

Award-winning sports writer for columns and features since joining the field in 2013. As the first-ever featured columnist of the month at Bleacher Report, Martin cut his teeth with online media before joining the newspaper business in 2014.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.