The Neville Tigers earned a clean sweep of District 2-4A honors.
Star running back A.J. Allen claimed the well-deserved Offensive MVP Award after rushing for more than 2,000 yards and 30 touchdowns as a senior.
Meanwhile cornerback Maurion Eleam and linebacker Henton Roberts shared MVP accolades on defense. Eleam recorded four interceptions and forced a fumble, while Roberts totaled 49 tackles, five sacks and one interception during the regular season.
The complete District 2-4A team is as listed:
Offense
MVP A.J. Allen, Neville
First Team
Quarterback Kamron Evans, Huntington
Running back Demajah Riley, Huntington
Running back Daylen Robinson, Minden
Running back A.J. Allen, Neville
Wide receiver Javion White, Franklin Parish
Wide receiver Marshawn Whitley, Franklin Parish
Wide receiver Demarion Carter, Huntington
Wide receiver Zyion Claville, Huntington
Wide receiver Jaylin Williams, Minden
Tight end Kendrick Rucker, Huntington
Offensive line Connor Heard, Minden
Offensive line Kielyn Combs, Minden
Offensive line Will Campbell, Neville
Offensive line Kane Day, Neville
Offensive line Zalance Heard, Neville
Offensive line Landon Sorrell, Neville
Athlete Azavia Wise, Huntington
Kicker Breard Inabnett, Neville
Kicker Tomasso Polverari, Neville
Second Team
Quarterback Brett Batteford, Neville
Running back Ty Minniweather, Bastrop
Wide receiver Jumarcus Johnson, Bastrop
Wide receiver Brady Menzina, Neville
Wide receiver Tahj Kochinsky, Huntington
Tight end Eli Foster, Neville
Offensive line Quantavious Bradford, Huntington
Offensive line Chase Hammons, Minden
Offensive line Denzell Higgins, Franklin Parish
Offensive line Braden Clark, Franklin Parish
Offensive line Derrick Harris, Neville
Offensive line Logan Smith, Neville
Kicker Carter Barnett, Minden
Defense
MVP Maurion Eleam, Neville and Henton Roberts, Neville
First Team
Defensive line Mario Whitley, Franklin Parish
Defensive line Jaylon Buckner, Huntington
Defensive line Makhi Reed, Minden
Defensive line Matthew Fobbs-White, Neville
Defensive line Kendall January, Neville
Defensive line Enyce Sledge, Neville
Linebacker Josh Kemp, Franklin Parish
Linebacker Marlon Young, Huntington
Linebacker Kentravion Lister, Minden
Linebacker Henton Roberts, Neville
Defensive back Za’lin Thomas, Huntington
Defensive back Isaiah Thornton, Minden
Defensive back Lorenzell Dubose, Neville
Defensive back Maurion Eleam, Neville
Defensive back Griffin McGee, Neville
Athlete Michael Casey, Huntington
Punter Chandler Pettis, Neville
Punt returner Javion White, Franklin Parish
Kick returner Marshawn Whitley, Franklin Parish
Second Team
Defensive line La’Michel Starks, Huntington
Defensive line Ladarius Smith, Minden
Defensive line D’Angelo Woods, Neville
Defensive line Michael Smith, Bastrop
Defensive line Jacob Caldwell, Franklin Parish
Defensive line Rishard Boley, Franklin Parish
Linebacker Joe Young, Franklin Parish
Linebacker Deontrell Jackson, Huntington
Linebacker D’Quontez Riley, Minden
Linebacker Cameron Jackson, Bastrop
Linebacker Tre’Jon Hannon, Neville
Defensive back Jaylon Blackson, Neville
Defensive back Nicholas Ellis, Huntington
Defensive back Shavarcia Venious, Huntington
Defensive back Jacolby Snell, Minden
Defensive back Larry Brooks, Bastrop
Defensive back Zay Straughter, Neville
Punt returner Jakobe Jackson, Minden
Punter Josh Kemp, Franklin Parish
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